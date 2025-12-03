Mobiltolvajok az MVM Dome-ban: lecsapott a rendőrség a román bandára

A magyar rendőrség nemzetközi együttműködése ismét eredményes volt, hiszen a belga hatóságok jelzése alapján sikerült felkészülni, és az MVM Dome-ban lecsaptak arra a profi bűnözői csoportra, amely zseblopásokat követtek el az Electric Callboy koncerten. A BRFK Zseblopási Osztályának vezetője, Nagy-Kovács Dávid elmondta: a román elkövetők összehangoltan dolgoztak, és a lopott készülékeket speciális módon, vastagabb olufóliába csomagolták, hogy megnehezítsék a bemérést, de a trükk nem vált be.