A rendőrök is megdöbbentek a boncolás után: Nem természetes halállal halt meg a magyar világbajnok?

Január 5-én érkezett a lesújtó hír, amely az egész országot megrázta: mindössze 34 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó. A dráma azonban itt nem ért véget, sőt, a történet hátborzongató fordulatot vett. A sportolót saját otthonában találták holtan, az ajtót zárszakértőnek kellett kinyitnia. Bár a rendőrség először kizárta az idegenkezűséget, a soron kívül elvégzett hatósági boncolás mindent megváltoztatott. A szakértő olyan rejtélyes sérüléseket talált az elhunyton, amelyek alapján a BRFK azonnal lépett: halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást. Mi történhetett a zárt ajtók mögött?