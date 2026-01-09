Átok ül a családon? Apja után a világbajnok fiú is erőszakos halált halt?

Néma csend borul Pesterzsébetre, de a felszín alatt forrnak az indulatok. A virágüzletnél, ahol Dudás Miklós dolgozott, most mécsesek égnek. A világbajnok elvesztése nemcsak a sportvilágot, hanem az egész nemzetet sokkolta. A rendőrség munkája gőzerővel zajlik, hiszen a válaszok helyett egyelőre csak gyűlnek a kérdőjelek. A hatóságok immár halált okozó testi sértés gyanújával folytatják az eljárást, miután a szakértők aggasztó nyomokra bukkantak. A boncolás eredményei drámai fordulatot hoztak: megrepedt légcső és súlyos fejsérülések árulkodnak arról, hogy nem természetes halál történt. A magyar kajak-kenu sport egy ikonikus alakját gyászolja, miközben a család második tragédiáját éli át rövid időn belül.