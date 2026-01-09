Bezzegnémetország a sötét középkorba süllyedt: a klímaharcosok most éppen a nyugdíjasokat fagyasztják meg

Ez már nem a jövő, ez a német valóság: a "fejlett" Berlinben napokig tízezrek maradtak áram nélkül, mert egy magát Vulkán-csoportnak nevező szélsőbaloldali banda felgyújtotta a vezetékeket. A klímavédelem nevében elkövetett akció eredménye: fagyoskodó nyugdíjasok, sötétbe borult kórházak és bezárt iskolák. A haladó Nyugat ismét megmutatta, hová vezet a korlátlan "szabadság", ahol a terroristákat aktivistáknak becézik, amíg azok rá nem gyújtják a házat a lakosságra. Berlin főpolgármestere most már terrorizmusról beszél, de kérdezzük mi: nem késő egy kicsit? Amíg ők a gender-semleges vécékkel voltak elfoglalva, a radikálisok szépen lebontják az infrastruktúrát. Nálunk, a "diktatúrában" valahogy van villany, van fűtés, és a rendőrség sem nézi tétlenül, ha valaki a közműveket akarja felrobbantani.

Amikor a "bolygómentés" valójában emberkísérlet

A cinizmus netovábbja, hogy a támadást a "fosszilis ipar" elleni tiltakozásként adták el. Logikus, nem? Ha megfagyasztjuk a lakosságot, azzal biztosan csökken a károsanyag-kibocsátás – hiszen a halott embernek a legkisebb az ökológiai lábnyoma. A Vulkán-csoport már korábban is támadta a Tesla-gyárat, most viszont szintet léptek: konkrétan az emberek életével játszanak. És mit tesz a híres német állam? Nyomoz, sajnálkozik, és közben valószínűleg azon aggódik, nehogy megsértse a "bátor aktivisták" személyiségi jogait. A berlini áramszünet tökéletes szimbóluma a nyugati civilizáció jelenlegi állapotának: technológiailag fejlett, de morálisan és biztonságilag teljesen védtelen a saját kitermelt szélsőségeseivel szemben. Mi innen a Kárpát-medencéből csak annyit üzenünk: köszönjük, mi maradunk a biztonságnál és a fűtött szobánál. Ti pedig élvezzétek a "nagy szabadságot" – sötétben, vacogva.