Ez lenne a "diktatúra"? Menekülnek a turisták a nyugati "szabadság" elől a biztonságos Magyarországra

A képek önmagukért beszélnek, és a valóságot nehéz liberális mantra-szövegekkel elfedni. Míg Magyarország közterein családok, fiatalok és külföldiek ezrei ünnepelték a Szilveszter éjszakáját teljes nyugalomban, addig a hőn áhított Nyugat-Európa nagyvárosai harci zónává változtak. Nálunk az önfeledt jókedv és a koccintás jellemezte az utcákat, tőlünk nyugatra viszont utcai zavargások, gyújtogatások és a rendőrök elleni támadások uralták a híreket. Nem véletlen, hogy rengeteg külföldi turista menekült ide: ők pontosan tudják, hogy a biztonság ma már a legnagyobb luxuscikk Európában. A hazai ellenzék persze mélyen hallgat, hiszen nehéz lenne megmagyarázni, miért pont a "szörnyű diktatúrába" jönnek bulizni a nyugatiak, ahelyett, hogy a saját, "sokszínű és elfogadó" városaikban rettegnének.