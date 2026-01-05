Másfél tonna lefoglalt drog és 9000 eljárás: Sikeres évet zárt a DELTA Program

A DELTA Program 2025-ös elindításával a magyar hatóságok soha nem látott nyomást helyeztek a szervezett bűnözésre. Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos értékelőjében rámutatott: minden egyes adag drog mögött komoly hálózatok állnak, de a rendőrség felvette a kesztyűt. A számok megdöbbentőek: több mint 5000 bűnügyi akció során közel 9000 eljárás indult, melynek eredményeként másfél tonna drogot sikerült kivonni a feketepiacról. A hatóságok nemcsak az árut, hanem a bűnös vagyont is célba vették, így másfél milliárd forintnyi értékben foglaltak le pénzt és ingóságokat, alapjaiban rengetve meg a hazai drogüzletet.