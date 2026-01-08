Megszólalt a börtönből a kegyetlen gyilkos: ezt üzente a Riasztásban

A Hír TV stábja ezúttal a rácsok mögötti világ legmélyére kalauzolta el a nézőket. A legfrissebb Riasztás adása tabuk nélkül mutatja be a büntetés-végrehajtás egyik legfontosabb, mégis alig ismert intézményét. A Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet falai között dől el a legveszélyesebb elítéltek sorsa. Itt vizsgálják ki, hova kerüljenek a szexuális bűnözők, és itt mérik fel a visszaesés kockázatát is. A börtön szigorú szabályai és a biztonsági protokollok mindenkit kötnek. Sokan kábítószer-kereskedelem miatt kerültek ide, de az emberölésért elítéltek is ezen a szigorú pszichológiai és biztonsági szűrőn esnek át.