Több mint 20 döfés: M. Dolli halála csak a kezdet lett volna a vérszomjas támadónak

A párna alá rejtett konyhakéssel várt a halál Angyalföldön, ahol egy fiatal, életerős lány élete ért véget egyetlen pillanat alatt. Január 6-án a rendőröknek már csak a küszöbön tátongó vérfoltok és a kegyetlen valóság jutott: M. Dollit, a TikTokon is népszerű fitneszmodellt szó szerint kivégezték lakásában. A tettes, E. Gábor egy erotikus oldalon nézte ki áldozatát, majd az aktus után azonnal szúrni kezdett. A férfi vallomása a legedzettebb nyomozókat is megdöbbentette: a lány élete csupán eszköz volt egy nagyobb, politikai mészárláshoz szükséges fegyver megvásárlásához.