Zöldebbé teszik Székesfehérvár távhőszolgáltatását

A közös projektek sikerét jól mutatja az elektromosautó-töltő hálózat folyamatos fejlesztése, valamint a 2021-ben elindított „Zöld város” koncepció is.

Székesfehérváron már komoly hagyománya van a távhőszolgáltatásnak. 1903-ban létesítették az első villanygyárat a városban. De lassan elveszett a jelentősége, miután a települést rákötötték az országos hálózatra. Az 1940-es évektől már a villanygyárak láttak el bizonyos ipari intézményeket fűtését.

A korábbi városvezetés 2010-es hibás döntését követően, eladták a távhőszolgáltatást.

Az új városvezetés végül a kormány segítségével visszavásárolta az erőművet, és a közszolgáltató céget. Ettől kezdődően biztonságos, és fejlődő a Székesfehérvári távhőszolgáltatás, amely évről évre bővül.

Két új ipari villanykazán és egy hatalmas hőtároló segít zöldebbé tenni Székesfehérvár távhőszolgáltatását, 2026 végétől.