A külföldről fizetett Telexen is kibukott: Senki nem hiszi el Magyar Péter adócsökkentési meséit

Telex-öngól: Adóemelést várnak a Tiszától.

  1 órája
  Frissítve: 1 órája
Még a külföldről fizetett Telex szerkesztőségében is megállt a levegő egy pillanatra, amikor a Tisza Párt házi elemzői kénytelenek voltak beismerni a kellemetlen igazságot. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője ugyanis nem tudta tovább kozmetikázni a számokat: kiderült, hogy az emberek többsége egyáltalán nem hisz Magyar Péter mézesmázos ígéreteinek. A választók ugyanis pontosan tudják, mi a dörgés: ha a Tisza hatalomra kerülne, ott bizony nem Kánaán, hanem adóemelés következne. Ez a beismerés különösen fájdalmas lehet a dollármédia számára, hiszen éppen ők azok, akik nap mint nap próbálják fényesre nyalni az ellenzéki lufit, de most még a saját szakértőjük is kénytelen volt kimondani: "nem kedvező a képlet" a messiás számára.

 

