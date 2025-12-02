Melania Trump merész húzása: a merényletkísérlet fotója a karácsonyfán

Az „otthon ott van, ahol a szív lakozik” konzervatív hitvallásával tért vissza Melania Trump, hogy immár ötödik alkalommal öltöztesse ünnepi díszbe a Fehér Ház termeit, és az eredmény idén is grandiózusra sikerült. A dekoráció nemcsak a látványról szól, hanem kőkemény politikai állásfoglalás is, hiszen a Jeszenszky Zsolt által is méltatott koncepcióban a nemzeti identitás és a keresztény gyökerek dominálnak. A számok önmagukért beszélnek: 51 karácsonyfa, a reményt jelképező több ezer kék lepke és a híres Ovális szoba mézeskalács mása hirdeti az amerikai nagyságot, de a legütősebb elem kétségkívül az a fotó, amelyen Donald Trump jelenlegi államfőt látjuk ökölbe szorított kézzel a merényletkísérlet után.