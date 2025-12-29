Bontatlan csalódás: Ezért sírnak sokan karácsony után, hiába jött meg a futár

Az ünnepi időszak utáni kijózanodás sokaknak fájdalmas, hiszen az online vásárlás kényelme idén soha nem látott méreteket öltött, de a beérkező több mint 13 millió csomag rengeteg kellemetlen meglepetést is rejtett. Sokan szembesültek azzal, hogy a várva várt meglepetés helyett egy hamis termék vagy egy használhatatlan, hibás ajándék került elő a dobozból, tönkretéve az ünnep hangulatát. Ilyenkor a legfontosabb a fogyasztói jogok érvényesítése, bár a távol-keleti webshopoknál a reklamáció menete gyakran szélmalomharcnak tűnik. A csomagküldés kockázatai idén hatványozottan jelentkeztek, és a statisztikák szerint januárban a panaszkezelés lesz a leggyakoribb utókarácsonyi elfoglaltság.