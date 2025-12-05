„Lényegében megfojtanák őket” – itt a válasz, hogy kiket érintene legsúlyosabban a Tisza Párt adócsomagja

Hiába bizonygatta Magyar Péter, hogy egy esetleges Tisza-kormány esetén nem emelnék az adókat, most mégis nyilvánosságra került egy 600 oldalas gazdasági tervezet, ami ennek ellenkezőjét bizonyítja. A dokumentumból kiderült, hogy a párt megadóztatná a családokat, a nyugdíjasokat, a vállalkozásokat, de még azokat is, akik kisállatot tartanak.

A Tisza Párt elnöke a botrány kitörése után hamisítványnak nevezte a dokumentumot, majd perrel fenyegetőzött, amikor a Hír Tv riportere a párt gazdasági terveiről kérdezte.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy ezermilliárd forintos hiányt okozna a magyar családoknak amennyiben megvalósulna a Tisza Párt gazdasági programja.

A miniszterelnök rámutatott:

a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz.

Hangsúlyozta: a Tisza párt megszorítócsomagja a csütörtökön kötött bérmegállapodást is semmissé tenné.

A Tisza adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra.

Ezt írta közösségi oldalán Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, akit élőben kapcsoltunk a Híradóban.