„Lényegében megfojtanák őket” – itt a válasz, hogy kiket érintene legsúlyosabban a Tisza Párt adócsomagja

Ezermilliárd forintos hiányt okozna a magyar családoknak, amennyiben megvalósulna a Tisza párt gazdasági programja – erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy hiába állítja Magyar Péter, hogy ez hamisított dokumentum, amikor a tervezeten szerepel a párt gazdasági vezetőjének az aláírása. A kormányfő arra is kitért, hogy ha életbe lép a Tisza párt programja, akkor a csütörtökön aláírt minimálbér-emelés sem valósul meg.
Hiába bizonygatta Magyar Péter, hogy egy esetleges Tisza-kormány esetén nem emelnék az adókat, most mégis nyilvánosságra került egy 600 oldalas gazdasági tervezet, ami ennek ellenkezőjét bizonyítja. A dokumentumból kiderült, hogy a párt megadóztatná a családokat, a nyugdíjasokat, a vállalkozásokat, de még azokat is, akik kisállatot tartanak.
A Tisza Párt elnöke a botrány kitörése után hamisítványnak nevezte a dokumentumot, majd perrel fenyegetőzött, amikor a Hír Tv riportere a párt gazdasági terveiről kérdezte.
Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy ezermilliárd forintos hiányt okozna a magyar családoknak amennyiben megvalósulna a Tisza Párt gazdasági programja.
A miniszterelnök rámutatott:
a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz.
Hangsúlyozta: a Tisza párt megszorítócsomagja a csütörtökön kötött bérmegállapodást is semmissé tenné.
A Tisza adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra.
Ezt írta közösségi oldalán Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, akit élőben kapcsoltunk a Híradóban.