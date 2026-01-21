Míg a brüsszeli háborús törekvések oltárán szívesen feláldoznák az európai polgárok biztonságát, addig Orbán Viktor újabb védőpajzsot emelt a magyar családok köré. A szerdán bejelentett rendkívüli rezsistop világos üzenet: a magyar rög valóságában senki nem maradhat segítség nélkül a -15 fokos zimankóban. A januári többletköltségek átvállalása révén a kormány közvetlenül nyúl a zsebébe, hogy a rezsicsökkentés vívmányait megvédje a „bolond világ” piaci őrületétől. A biztonságos forrásból érkező orosz gáz és a magabiztosan feltöltött tárolók garantálják, hogy az energiabiztonság Magyarországon ne csupán üres frázis, hanem húsbavágó tapasztalat legyen minden háztartásban. Miközben a városházi üvegpaloták gőgje mögé bújt bürokraták csak a statisztikákat nézik, a nemzeti kormány „rátesz egy lapáttal” a védelemre, és moratóriummal gátolja meg a fűtés kikapcsolását a leghidegebb éjszakákon is.