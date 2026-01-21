Amíg Brüsszel megfagyna a piaci dogmák mentén a magyar kormány a multik zsebére ver

A januári sarkvidéki fagyok 43 százalékos gázfogyasztási robbanást okoztak, ami a brüsszeli üvegpaloták steril csendjében talán csak egy statisztikai adat, de a magyar rög valóságában kifizethetetlen számlákat jelentene. Lentner Csaba professzor elemzése szerint a rezsicsökkentés legújabb védelmi vonala azért zseniális, mert a többletterheket nem a költségvetés, hanem a közműszolgáltatók hatalmasra hízott profitja fedezi. Míg a nyugati szalonok bársonyszékeiben ülő bürokraták a piaci árak oltárán áldoznák fel a családokat, a rendkívüli rezsistop gátat szab a drágulásnak. Az extraprofitadó és a kormányzati beavatkozás biztosítja, hogy a rekordhideg ne torkolljon lakossági csődbe. Ez a gazdaságpolitikai fordulat rávilágít, hogy a nemzeti érdekvédelem fontosabb a multinacionális cégek étvágyánál. A januári gázfelhasználás növekedése miatt elengedhetetlen volt a gyors döntés, amely bebizonyította: a magyar energiabiztonság sziklaszilárd alapokon nyugszik, függetlenül a külső válságoktól és a liberális szirénhangoktól.