Szijjártó Péter: A magyarok pénzéből Magyarországot fejlesztjük, nem Ukrajnát

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Marzek Kner Packaging Kft. újabb beruházásának átadásán arról tájékoztatott, hogy az osztrák csomagolóanyag-gyártó vállalat összesen 5,5 milliárd forint értékben hajtott végre kapacitásbővítést az utóbbi években, amihez a kormányzat mintegy 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, betonbiztossá téve 480 ember munkahelyét.