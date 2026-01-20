Vége a rezsicsökkentésnek? Megjött Magyar Péter embere és elzárná a csapokat

Magyar Péter brüsszeli gazdái, élükön Manfred Weberrel, nyíltan beismerték az európai mezőgazdaság elleni merényletüket a Mercosur-megállapodás támogatásával. Miközben a gazdák Strasbourgban tüntetnek a vámmentes dél-amerikai áru ellen, a Tisza Párt brüsszeli képviselői a néppárti kottából játszva tapsolnak a gazdák elárulásához. Kapitány István, a párt legújabb szakértője, az első munkanapján bejelentette a magyar családok elleni hadüzenetet: leválasztaná az országot az olcsó orosz energiáról. Ez a lépés a rezsicsökkentés azonnali végét és drasztikus áremelkedést jelentene minden háztartás számára, amit Orbán Viktor miniszterelnök határozottan elutasított. A kormány ezzel szemben a szuverenitást és a hazai érdekeket védve küzd az olcsó energiaforrások megtartásáért és a vidék védelméért. A politikai kalandorság és a multis menedzserek visszatérése a magyar emberek megélhetését tenné kockára. Ebben a helyzetben a nemzeti érdek védelme az egyetlen biztos választás.