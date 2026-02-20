Orbán Viktor: "A két legfontosabb fejlesztés már folyamatban van. Koncessziót írtunk ki a repteret a Nyugati-pályaudvarral összekötő vasút megépítésére és kezdődhet az új terminál felépítése is. Ez a beruházás, az új terminál 1 milliárd euróba kerül, 1 milliárd euróba kerül, amellyel Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű fejlesztése itt valósul meg. Úgy számolunk, hogy az évtized végére évente 25 millió utas fordul majd meg a Budapesti repülőtéren, ehhez a forgalomhoz pedig elengedhetetlen egy vadonatúj, modern reptéri terminál."