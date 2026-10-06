Duplájára emeli a KATA havi adóját a Tisza-kormány

A miniszterelnök elmondta: megszűnik a hivatásos sportolók ekho-kedvezménye is a jövőben, 2027 január elsejétől pedig bevezetik a milliárdosok vagyonadóját, amit azoknak kell megfizetniük, akiknek egymilliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. A döntéseket társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány, amiket október 14-ig lehet véleményezni.

Palóc André sajtótájékoztatót tartott a témában, Sebestyén Géza közgazdász pedig az alábbi kérdésekre válaszolt: