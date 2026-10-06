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Duplájára emeli a KATA havi adóját a Tisza-kormány

Ezt jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. Katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok, illetve cégek és más szervezetek is számlázhatnak majd.

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A miniszterelnök elmondta: megszűnik a hivatásos sportolók ekho-kedvezménye is a jövőben, 2027 január elsejétől pedig bevezetik a milliárdosok vagyonadóját, amit azoknak kell megfizetniük, akiknek egymilliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. A döntéseket társadalmi egyeztetésre bocsátja a kormány, amiket október 14-ig lehet véleményezni.

Palóc André sajtótájékoztatót tartott a témában, Sebestyén Géza közgazdász pedig az alábbi kérdésekre válaszolt:

  • Milyen gazdasági hatása lehet annak, ha a milliárdosok vagyonára évente egy százalékos adót vetnek ki?
  • A havi 100 ezer forintos KATA továbbra is megéri majd a vállalkozóknak? 

 

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