Pánik és düh: Magyar Péter saját embereit alázta meg Jászkiséren

A politikai kultúra mélypontját hozta el a baloldal új reménysége, hiszen Magyar Péter legutóbbi országjáró körútján végleg elszabadultak az indulatok, és a "szeretet hatalma" helyett a nyers erőszak dominált. A Jászkiséren tartott fórum nem a békéről szólt, hanem egy hatalmas botrány színhelye lett, ahol a Tisza Párt elnöke magából kikelve, minősíthetetlen hangnemben beszélt a munkatársaival. A helyszíni beszámolók szerint pánik és düh jellemezte a légkört, amikor a politikus mindenki szeme láttára a saját aktivistáit alázta meg, mert azok szerinte nem megfelelően végezték a dolgukat a szervezés során. Az eseményen tapasztalható agresszív viselkedés döbbenetet váltott ki a helyiekből, és világosan megmutatta, hogy Jászkisér lakói – és lassan a saját tábora is – kezdik meglátni a valóságot a profi marketingmáz mögött.

Magyar Péter a nárcizmus diadala a józan ész felett

Ez az eset tökéletes kórképe annak, ami a Tisza Párt mélyén zajlik: egyetlen ember egója uralkodik minden felett, ahol nincs helye hibának, ellenvéleménynek vagy emberi méltóságnak. Aki a sajátjait így kezeli a nyilvánosság előtt, attól mit várhat az ország, ha hatalomhoz jut? A pszichológiai hadviselés, amit Magyar Péter a környezetével folytat, most visszaütött, hiszen a vidéki emberek nem vevők a pesti úriember hisztériájára. A csőd nemcsak Budapesten fenyeget, hanem morálisan is: a Tisza lassan kiszárad, ha a vezér továbbra is a saját támogatóit használja villámhárítónak a saját kudarcai miatt.

