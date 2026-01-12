Magyar Péter személyes meghallgatását kezdeményezték Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyében

Budai Gyula: "Én azt gondolom, hogy a nyomozóhatóságnak mindenképpen magyar Pétert ezen kijelentése miatt tanúként kell meghallgatni, és elé kell tárni azt a videofelvételt, amelyen Magyar Péter arról nyilatkozik, hogy tudomása van, hogy Ruszin-Szendi Romulusznál lőfegyver van. Ezt egyébként csak tanúmeghallgatás keretében lehet végrehajtani, ezért én azt gondolom, hogy a nyomozóhatóságnak mindenképpen tanúként kell kihallgatni a Tisza párt elnökét, és így kapunk egy világos képet azzal kapcsolatban, hogy miről volt tudomása és tényleg volt-e lőfegyver Ruszin-Szendi Romulusznál."