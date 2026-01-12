Adás
Az Operatív Törzs hóhelyzettel kapcsolatos aktuális tájékoztatója
2 perc
2 perc
A baloldal még mindig miniszterelnökösdit játszik, miközben Orbán Viktor a nemzet megmaradásáról beszél
2 perc
2 perc
Zaciba csapnád a jövődet? Herr Weber már alig várja, hogy a frontra küldjön!
2 perc
2 perc
"Nem a ló lába, az egész ló kilóg" – Kovács Zoltán brutálisan helyretette a hóban pózoló tiszásokat
2 perc
2 perc
Miközben a Tisza Párt elvenné, a kormány százezreket hagy a magyar családok zsebében
4 perc
4 perc
Orbán Viktor történelmi beszéde: Iránytű a viharban, hadüzenet a multi birodalomnak
3 perc
3 perc
Vérrel fizetett Ferrarik és Lamborghinik – Ábrahám Róbert lerántotta a leplet az ukrán luxusról és a háborús korrupcióról
2 perc
2 perc
A miniszterelnök egyetlen mondattal semmisítette meg a Tisza-jelenséget
2 perc
2 perc
Hó és jég uralja az északi vármegyéket
2 perc
2 perc
Demokrácia tiszás módra: migránsok be, újságírók kussba
2 perc
2 perc
A fűtött szobából könnyű, de kint emberek halnak meg: ébredjünk fel, mielőtt késő lesz!
2 perc
2 perc
Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a katasztrófavédelem
Lenyomja az albérletárakat az újépítésű lakások tömeges megjelenése
A témáról Friedmann Tamás beszélt a Napindítóban.
1 órája
