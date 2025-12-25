800 éves a betlehem: Olaszországban a jászol és a gasztronómia a főszereplő

Idén 800 éves évfordulót ünnepelnek a keresztény világban, hiszen Szent Ferenc pontosan ennyi ideje, 1225-ben alkotta meg az első jászol jelenetet. Olaszország ilyenkor a fények és ízek birodalmává válik, ahol a karácsony nemcsak a hitről, hanem a családi összetartozásról is szól. A Szent Péter téren a pápa áldása kíséri az ünnepet, miközben az otthonokban a meghitt családi együttlét jegyében, élő mohából és fakéregből készítik el a betlehemet. A bőséges halételek illata lengi be a házakat, de a konfliktusokkal terhelt világban a béke és a kiengesztelődés üzenete a legfontosabb. A legenda szerint ugyanis a béke azért hiányzik a szívünkből, mert a negyedik bölcs sosem ért oda a jászolhoz.