Üvöltözés és füstfelhő: Így "ünnepelnek" a palesztin-párti tüntetők Brüsszelben

A békés ünnep már a múlté, hiszen a brüsszeli karácsonyi vásár idén valóságos csatatérré változott. A felfordulást a hírhedt palesztin-párti tüntetők okozták a feldíszített téren. Nem bírtak magukkal az Izrael-ellenes tiltakozók a szent időszakban sem. Egyértelműen a csendes ádventi készülődés tönkretétele volt a céljuk. A turisták rémülten nézték, ahogy a csoportok hangos dobpergéssel zavarták meg az ünnepi idillt. A gomolygó, fojtogató füsttől ráadásul néhol alig lehetett látni a standokat. Brüsszeli tudósítónk, Bugnyár Zoltán a káosz közepéből jelentkezett be.