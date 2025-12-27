Európa öngyilkossága élő adásban: Miközben a Nyugat behódol, Magyarország falat húz az őrület elé

A képek üzenete mellbevágóan egyértelmű, hiszen a behódolás és a lázadás ellentétpárja rajzolja ki kontinensünk drámai jövőképét ezen a decemberi napon. Miközben a nyugati vezetők naiv álmodozással asszisztálnak az iszlamizáció visszafordíthatatlan folyamatához, addig a keresztény Európa utolsó védvonalainál a magyar kormány határozott nemet mond a civilizációs öngyilkosságra. A brüsszeli migrációs paktum erőltetése valójában nem más, mint a nemzetállami szuverenitás felszámolása, ám az európai civilizáció megmaradása érdekében az illegális bevándorlás megállítása nem opció, hanem egzisztenciális kötelesség. Ez nem puszta politika, hanem demográfiai és kulturális önvédelem egy olyan korban, amikor a migráció hullámai már a nappalinkat ostromolják.