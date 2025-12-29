Jótékonyságnak hazudták: Milliókat találtak a baloldal kedvencénél, aki a Hamasznak utalt

A jótékonyság álarca mögött sötét ügyletek zajlottak: az olasz rendőrség lecsapott, és terrorfinanszírozás gyanújával őrizetbe vette Mohammad Hannount. A férfi, aki a helyi palesztin közösség vezetőjeként tetszeleg, a vádak szerint a jótékonysági szervezet által gyűjtött adományok jelentős részét valójában a Hamasz terrorszervezet számlájára játszotta át. A hatóságok nem kevesebb, mint egymillió euró készpénzt és terrorpropaganda-anyagokat foglaltak le, miközben az olasz baloldal kínos magyarázkodásba kezdett korábbi pártfogoltja miatt. Hannoun éppen Törökországba próbált menekülni, amikor lekapcsolták, de a nyomozás szálai messzire vezetnek, összefüggésbe hozva őt az október óta tartó erőszakos tüntetések szervezésével is.