Az adás vendége Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Stier Gábor a moszkvater.com főszerkesztője és Mihálovics Zoltán a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője volt.
A tartalomból:
Mark Rutte szerint több európai ország jelezte, hogy kész lenne csapatokat küldeni Ukrajnába.
Putyin asztalhoz ülne Macronnal – a francia elnök Zelenszkijt is bevonná.
Az unió 2026. július 31-ig megújítja az Oroszország elleni gazdasági szankciókat.
Kína ideiglenes importvámokat vezet be egyes uniós tejtermékekre.
Tanuljon történelmet kancellár úr - ezt üzente Friedrich Merznek a Columbia Egyetem elismert professzora.
Tovább kell erősíteni Ukrajnát, hogy megakadályozzák a NATO elleni orosz támadást - ezt állította a védelmi szövetség főtitkára.
Több mint 100 interkontinentális ballisztikus rakétát telepített Kína a mongol határ közelébe.