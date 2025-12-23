A tartalomból:

Mark Rutte szerint több európai ország jelezte, hogy kész lenne csapatokat küldeni Ukrajnába.

Putyin asztalhoz ülne Macronnal – a francia elnök Zelenszkijt is bevonná.

Az unió 2026. július 31-ig megújítja az Oroszország elleni gazdasági szankciókat.

Kína ideiglenes importvámokat vezet be egyes uniós tejtermékekre.

Tanuljon történelmet kancellár úr - ezt üzente Friedrich Merznek a Columbia Egyetem elismert professzora.

Tovább kell erősíteni Ukrajnát, hogy megakadályozzák a NATO elleni orosz támadást - ezt állította a védelmi szövetség főtitkára.

Több mint 100 interkontinentális ballisztikus rakétát telepített Kína a mongol határ közelébe.