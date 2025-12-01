A NATO először tárgyalja annak lehetőségét, hogy megelőző csapást mérjen Oroszországra

Az adás vendége Máté Patrik a Magyar Nemzet újságírója, Stier Gábor a moszkvatér.com főszerkesztője és Mihálovics Zoltán a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője volt.
A tartalomból:
Holnap Moszkvába utazik Donald Trump különmegbízottja.
Továbbra is terrorveszély fenyegeti a karácsonyi vásárokat Nyugat-Európában.
Washington nem tájékoztatta az Európai Uniót az amerikai és ukrán delegációk közötti tárgyalások eredményéről – mondta az EU külügyi képviselője.
Belebukott a korrupciós botrányba az ukrán elnök kulcsembere. Volodimir Zelenszkij legközelebbi tanácsadója, Andrij Jermak lemondott, miután péntek reggel a hatóságok házkutatást tartottak az irodájánál.
A szövetség először tárgyalja annak lehetőségét, hogy megelőző csapást mérjen Oroszországra válaszul annak hibrid támadásaira.