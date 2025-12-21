Schmidt Mária a Bayer show-ban élesen bírálta a háborús pszichózisban szenvedő uniós elitet

Schmidt Mária számára érthetetlen, hogy a jelenlegi vezetők irányítják Európát. Felteszi a kérdést, hogy vajon ez az a szint, amivel a tagállamoknak meg kell elégedniük, vagy ki kell békülniük.

Hangsúlyozza, hogy Európa jövője a jelenlegi helyzetben bizonytalanná vált. Meggyőződése szerint az Európai Unió nem maradhat fenn ilyen típusú vezetés mellett.

A Bayer show-ban készült teljes interjú megtekinthető vasárnap 21 órától a HírTV műsorán.