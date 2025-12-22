Schmidt Mária szerint érthetetlen, hogy a jelenlegi vezetők hogyan irányítják Európát

Schmidt Mária - főigazgató, Terror Háza múzeum: ,,Ellentmondanak Kínának, aki szintén felszólította őket, hogy a békén munkálkodjanak, ellentmondanak az oroszoknak, akikkel szemben valami nem is tudom milyen gyűlöletet fogalmaznak meg napi szinten, és akkor felmerül a kérdés, hogy akkor ki lesz az Európai Unió szövetségese? Akkor mi lesz az az Európai Unió, amely egyszerre a világ legfontosabb hatalmaival akar rossz viszonyt kialakítani, vagy alakít ki rossz viszonyt. Akkor hogy képzelik ezek az emberek a jövőt? És szerintem előbb utóbb az európai, a Nyugat-európai polgárok, akik azért eléggé el vannak azért ott punnyadva a nagy jólétben, előbb-utóbb csak észhez térnek, és azt mondják, hogy álljon már meg a menet."