Spanyolországban építették fel a világ legmagasabb betlehemét

Idén Spanyolországban az ünnepek alatt nemcsak a hit, hanem a méretek is dominálnak, hiszen a világ legmagasabb betleheme várja a turistákat Alicantéban. A Hír TV-t a helyszínről Tóth Brigitta tudósította, aki elmondta: a gigantikus kompozíció 2020-ban került be a Guiness-rekordok könyvébe, letaszítva ezzel a trónról a korábbi mexikói csúcstartót. A dél-európai országban óriási kultusza van a jászolállításnak, a különleges alkotások pedig egészen vízkeresztig látogathatóak. Nemcsak a méretek lenyűgözőek, hiszen Córdobában több mint másfél tonnás csokibetlehem várja a látogatókat, míg a Kanári-szigeteken homokból formázzák meg a szent családot.