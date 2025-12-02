Timur Mindics nyomában: Zelenszkij öt bizalmasa a korrupciós botrány középpontjában

Timur Mindics nyomában

Aranyvécé, aranybidé, arany vécékefe és a legfoglalt milliók: az ukrajnai korrupció és háborús maffia jelképei.

A háborús maffia ügyében eddig nyolc magasrangú politikust és üzletembert gyanúsított meg a korrupcióellenes hatóság. A gyanú szerint mind Zelenszkij ukrán elnök köreihez tartoztak, sőt, közülük többen a belső, legbizalmasabb kör tagjai voltak.

Zelenszkij többször kijelentette, hogy öt menedzserre támaszkodik az ország kormányzásában.

Most kiderült, hogy mind az öten érintettek a botrányban. Van, akit már meg is gyanúsítottak, és van, akit majd fognak

- mondja a korrupcióellenes civil szervezet ügyvezetője.

A maffiacsoportot Timur Mindics vezette, aki Zelenszkij legközelebbi barátja és üzlettársa volt.

Mindics egy másik üzlettársa, Ihor Kolomojszkij a legnézettebb tévécsatorna tulajdonosaként lehetővé tette, hogy Zelenszkij sokat szerepeljen a műsorokban a 2010-es években, a közönség kedvencévé váljon, és így legyen esélye a politikai pályán.

Volodimir Zelenszkijt már akkor, a 2019-es kampány idején azzal vádolta a sajtó, hogy oligarchák embere. Az elnökjelölt akkor azt mondta, hogy csak üzleti viszonyról volt szó, amit lezárt a kampány előtt.