Donald Trump: A közeljövőben nem lesznek választások Venezuelában

A legfelsőbb körökben is többen Maduró hazaszállítását sürgetik. A helyzet képlékenységét mi sem mutatja jobban, minthogy az ország legfőbb ellenzéki vezetője is azt tervezi, hogy a lehető leghamarabb visszatér Venezuelába. Donald Trump kijelentette: a közeljövőben nem lesznek választások a dél-amerikai országban.