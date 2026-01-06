NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Donald Trump: A közeljövőben nem lesznek választások Venezuelában

Engedély nélkül repült el több drón is a venezuelai elnöki palota közelében, de az ország vezetése szerint a közrend stabil. A hivatalába lépett régi új adminisztráció megosztott az Egyesült Államokkal való együttműködés kérdésében.

A legfelsőbb körökben is többen Maduró hazaszállítását sürgetik. A helyzet képlékenységét mi sem mutatja jobban, minthogy az ország legfőbb ellenzéki vezetője is azt tervezi, hogy a lehető leghamarabb visszatér Venezuelába. Donald Trump kijelentette: a közeljövőben nem lesznek választások a dél-amerikai országban.

 

