Brit-francia hadgyakorlat egy Ukrajna-misszióhoz

Az adás vendége Máté Patrik a Magyar Nemzet újságírója, Kertész Dávid a Pesti Srácok újságírója, Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő és Mihálovics Zoltán a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője volt.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint találat érte a belgorodi erőművet és egy luhanszki olajraktárat is hajnalban,miközben az orosz légvédelem 95 ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisítettek meg.

Volodimir Zelenszkij nem fizeti vissza az Európai Uniótól 2026-ra és 2027-re kapott 90 milliárd eurós kamatmentes kölcsönt, csakis abban az esetben, ha Oroszország jóvátételt fizet – jelentette ki az ukrán elnök. 

Hadgyakorlatot tartanak a brit és francia deszantosok, hogy felkészüljenek az ukrajnai misszióra, jelentette a Telegraph.

Emmanuel Macron hétfőn frissíti Franciaország nukleáris doktrínáját. 

Az előző évek rekordkiadásaihoz képest is tovább növekednek a globális védelmi kiadások, jelentette a Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete. 

 

 

