Extrém hideg okoz káoszt Európában, Skandináviában mínusz 40 fok van

Párizsban olyan sok hó esett, hogy a Montmartre dombja sí- és szánkópályává alakult. A helyiek közül sokan nem mentek dolgozni, hanem kimentek élvezni a havat. A turisták kifejezetten örültek annak, hogy elcsíphettek egy ritka párizsi havazásos napot. Azok azonban, akiknek vonattal kell munkába járniuk, nem örültek ennyire. A szerelvények ritkábban járnak, és a híres TGV, a nagy sebességű vonat is csak lassan tud közlekedni. Több repülőtéren akadozik a légiforgalom a nagy hó miatt.

Hollandiában hasonló a helyzet. Miközben az amszterdami repülőtéren 700 járatot töröltek, az autópályákon óriási, több száz kilométeres dugók alakultak ki. A vasúti közlekedés egy időre összeomlott és rengeteg a baleset. A havazás itt a hét végéig is eltart, mert a Jeges-tenger felől folyamatosan érkezik a csapadék-utánpótlás.

Németországban több helyen akadályozza a gyalogos közlekedést, hogy elfogyott a környezetbarát utcai síkosság-mentesítő, de sót nem szabad használni. Itt a rendőrség arra figyelmezteti a közlekedőket, hogy éjszaka az eddigi legsúlyosabb havazás várható.