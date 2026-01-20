"Grönland az USA területe – alapítva: 2026” – írta Trump

Az adás vendége volt Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője, Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője és Szilvási Simon, a Pázmány Péter katolikus egyetem oktatója. A műsort Ferkó Dániel vezette.
A tartalomból:
Brüsszelben nem nyugszanak a magyargyűlölő politikusok, most egy írásbeli kérdéssel hergelik tovább Magyarország ellen az Európai Bizottságot.
Súlyos rendbontások törtek ki Párizsban az Afrika-kupa döntőjét követően.
Von der Leyen ismét bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt.
Emmanuel Macron francia elnök elutasította Donald Trump amerikai elnök ajánlatát, hogy csatlakozzon a Gázában a következő lépéseket felügyelő béketanácshoz – közölte ma az elnöki hivatal.
Az Északi-sarkkörtől északra összesen nyolc állam rendelkezik területtel, nyugatról keletre haladva: az Egyesült Államok (Alaszka), Kanada, Dánia Grönland autonóm tartományán keresztül, Izland, Norvégia, Svédország, Finnország és Oroszország.
Donald Trump Grönland megszerzését nemzetbiztonsági kérdésnek minősítette.