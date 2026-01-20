"Grönland az USA területe – alapítva: 2026” – írta Trump

A tartalomból:

Brüsszelben nem nyugszanak a magyargyűlölő politikusok, most egy írásbeli kérdéssel hergelik tovább Magyarország ellen az Európai Bizottságot.

Súlyos rendbontások törtek ki Párizsban az Afrika-kupa döntőjét követően.

Von der Leyen ismét bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt.

Emmanuel Macron francia elnök elutasította Donald Trump amerikai elnök ajánlatát, hogy csatlakozzon a Gázában a következő lépéseket felügyelő béketanácshoz – közölte ma az elnöki hivatal.

Az Északi-sarkkörtől északra összesen nyolc állam rendelkezik területtel, nyugatról keletre haladva: az Egyesült Államok (Alaszka), Kanada, Dánia Grönland autonóm tartományán keresztül, Izland, Norvégia, Svédország, Finnország és Oroszország.

Donald Trump Grönland megszerzését nemzetbiztonsági kérdésnek minősítette.