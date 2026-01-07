Katonák Ukrajnába telepítéséről írt alá szándéknyilatkozatot több európai vezető

"Az amerikai támogatás és részvétel nagyon fontos sok ország számára, nagyon fontos sok NATO-tagállam számára, nagyon fontos, mert az amerikai képességek, amelyek néha kizárólagosak ezen biztonsági garanciák bizonyos összetevőire, kulcsfontosságúvá teszik őket." - ismertette a francia elnök.

Keir Starmer a részleteket összefoglalva elmondta: a partnerországok egyfelől részt vesznek az Amerikai Egyesült Államokkal együtt a tűzszünet felügyeletében, másfelől hosszú távon támogatják Ukrajna fegyverellátását. Friedrich Merz német kancellár pedig Németország katonai hozzájárulásáról beszélt. Mind mondta: Berlin Ukrajnával szomszédos NATO-területre küldene katonákat.