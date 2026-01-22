Magyarország a békepárti országok oldalán – Trump is így látja

A magyar miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök hívta meg a közösségbe. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón hangsúlyozta: Magyarországnak a békepárti országok között van a helye. A belépés Magyarország esetében semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár.

Az alapító okirat aláírásán mintegy 20 csatlakozó ország képviseltette magát, köztük Törökország, Izrael, Egyiptom, Fehéroroszország és Indonézia.

A Béketanács felállításáról az októberben aláírt gázai békemegállapodás második szakasza rendelkezik, amely a tűzszünetet követő időszakról szól. Az Egyesült Államok szerint a gázai béketerv a múlt héten a második szakaszába lépett. Az eredeti elképzelés szerint a Béketanács feladata az lesz, hogy felügyelje a palesztin területeken létrehozott, átmeneti, palesztin szakértői kormány munkáját.



Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, a miniszterelnöknek a kormány adott felhatalmazást a Béketanácsban való magyar részvételre. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nőni fog a világpolitikai súlya azoknak az országoknak, amelyek békét akarnak.