Orbán Viktor az olasz lapoknak: Magyarország a béke oldalán áll, Európa háborút akar

A sajtóorgánumok beszámolóikban kiemelték, hogy Orbán Viktor a Béketanács alapító okiratának aláírásánál a legbefolyásosabb vezetők között volt jelen. Rómából Jánosi Dalma tudósított.

Az olasz sajtóbeszámolók szerint Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között volt jelen Davosban, a Béketanács alapító okiratának aláírásánál. A magyar miniszterelnök több olasz hírügynökségnek is interjút adott, amelyekben megerősítette, hogy Magyarország a békeépítők oldalán áll, miközben számos európai ország a háború folytatásán dolgozik. A kormányfő a Sky hírcsatornának nyilatkozva azt mondta: a jelenlegi világrend összeomlóban van, nagy nemzetközi szervezetek befolyása megszűnik, és valami új születik. Az új világrend berendezéséhez pedig békére van szükség, ezért Magyarország minden béketeremtő kezdeményezést támogat - jelentette ki Orbán Viktor.

Majd úgy folytatta: előbb vagy utóbb mindenki kénytelen lesz belátni Európában, hogy a régi intézmények alkalmatlanná váltak, újakra van szükség. Az olasz lapok kiemelték: a magyar miniszterelnök Davosban ismét arra figyelmeztetett, hogy Európának a „háborús pszichózis” helyett a békére és a versenyképességre kellene fókuszálnia. Az Il Corriere della Sera napilapnak nyilatkozva kiemelte: a problémát elsősorban az jelenti, hogy a főbb európai országok azt akarják, hogy folytatódjon a háború Ukrajnában. Brüsszel nem akar békét, legalábbis nem Ukrajnában - szögezte le Orbán Viktor.