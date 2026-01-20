Politikai öngól? Kínos pillanatokat élt át Magyar Péter a feldühödött gazdák gyűrűjében

Azt mondják, nem érdemes házhoz menni a pofonért, de Magyar Péter Strasbourgban mégis megtette. A Tisza Párt elnöke magabiztosan sétált ki a tüntető gazdák közé, ám azzal nem számolt, hogy a termelők pontosan tudják: pártcsaládja, a Néppárt megszavazta azt a Mercosur-megállapodást, ami ellen ők tüntetnek. A végeredmény? Egy pattanásig feszült párbeszéd és egy olyan politikai lecke, amit nem tesz ki az ablakba.

A jelenetről kollégánk, Futó Boglárka is beszámolt: