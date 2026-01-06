Teljesen kétségbe zuhant az ausztrál fiatalság

Több mint egymillió ausztrál tinédzser veszítette el közösségi média fiókját, miután életbe lépett a technológia világelső betiltása.

Az egy évvel ezelőtt elfogadott törvény szerint a technológiai cégek, amik a különböző social media platformokat üzemeltetik akár 50 millió ausztrál dollárra is bírságolhatók, ha nem törlik a 16 év alatti felhasználókat.

Az átállás azonban fennakadásokkal jár.