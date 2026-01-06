NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Teljesen kétségbe zuhant az ausztrál fiatalság

A tavaly elfogadott törvényjavaslat értelmében ezen a héten lép életbe Ausztráliában a korhatáros közösségi média használata. Ez egy évvel ezelőtt is nagy port kavart, most pedig teljes kétségbeesés van a fiatalok körében.

  2 órája
  Forrás: Hír TV
Több mint egymillió ausztrál tinédzser veszítette el közösségi média fiókját, miután életbe lépett a technológia világelső betiltása.
Az egy évvel ezelőtt elfogadott törvény szerint a technológiai cégek, amik a különböző social media platformokat üzemeltetik akár 50 millió ausztrál dollárra is bírságolhatók, ha nem törlik a 16 év alatti felhasználókat. 
Az átállás azonban fennakadásokkal jár.

 

