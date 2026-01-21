Újabb belső harc Ukrajnában: célkeresztben a kijevi főpolgármester

Vlagyimir Klicsko ugyanis évek óta autoriter vezetési stílussal és a demokrácia leépítésével vádolja az ukrán elnököt. Volodimir Zelenszkij most azzal támadja Kilcskót, hogy ő a felelős azért, mert a kijevi lakásokban naponta 18-19 órán keresztül nincs áram, fűtés és víz.

Az orosz támadások már ősszel elpusztították az ukrán gáztározók 60%-át, majd az erőművek és az elektromos hálózat elosztóközpontjai váltak célpontokká. Ezért vált kritikussá a helyzet az ukrán fővárosban, amit a 4 év tartó háború leghidegebb tele is tetéz.