Botrány a menü körül: Peppa malac miatt módosított a színház

A sült malac, vagy disznóhúsból készült ételek egyre több helyen verik ki a biztosítékot. Advent idején a IX. kerület egyik kis terén megrendezett karácsonyi vásárán jártunk. Akkor, Prohászka Csaba mindennap a látogatók nagy örömére, a magyar tradícióknak megfelelően sütött egy malacot.

A napokban a kis angliai városban, a lincolnshire-i színházban is felütötte a fejét, a disznóhúsból készült ételekkel kapcsolatos panasz. Történt ugyanis, hogy a színház programjára tűzte március elején a angolok kedves rajzfilmjéből közismert Peppa malac történetét. A bombát a csendes Anglia városkában a PETA nevű állatvédő szervezet robbantotta. A PETA már évek óta radikálisan kiáll az állatok védelme mellett és olykor szembe mennek a tradíciókkal is.

A Peppa produkcióval kapcsolatban, konkrétan azt nehezményezte a szervezet, hogy a színház éttermének menüjén számos disznóhúsból készült fogás szerepel. Végül a színház a Peppa malac – Nagy családi show idejére eltávolítja az étlapról a sertéshúst. A színház közleménye szerint, eltávolítják, az étlapról a szalonnát és az egyébként tradicionális kolbászt is. a szendvicsekből is kikerülnek a disznóságok.