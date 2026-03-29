NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Bugnyár Zoltán: Az antiszemitizmus Brüsszel mindennapja

Brüsszel szívében, az uniós intézmények közvetlen közelében állig felfegyverkezett katonák védik a közösséget. Az antiszemitizmus elborítja Nyugat-Európát.

  • Hírek
  • 48 perce
  • Frissítve: 19 perce
Vágólapra másolva!

Bugnyár Zoltán helyszíni jelentése szerint az antiszemitizmus mára a nyugat-európai valóság szerves részévé vált. Belgium fővárosában, az európai uniós negyed közepén, állig felfegyverkezett katonák vigyázzák a rendet. A zsidó intézmények közvetlen fenyegetettsége miatt állandósult a felfegyverkezett katonai jelenlét az utcákon, méghozzá a döntéshozók tőszomszédságában. Ez a baljós árnyék rávilágít arra, hogy a mindennapi antiszemita atrocitások felett Brüsszel már rég elveszítette az uralmát.

 

