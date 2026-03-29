Bugnyár Zoltán: Az antiszemitizmus Brüsszel mindennapja

Bugnyár Zoltán helyszíni jelentése szerint az antiszemitizmus mára a nyugat-európai valóság szerves részévé vált. Belgium fővárosában, az európai uniós negyed közepén, állig felfegyverkezett katonák vigyázzák a rendet. A zsidó intézmények közvetlen fenyegetettsége miatt állandósult a felfegyverkezett katonai jelenlét az utcákon, méghozzá a döntéshozók tőszomszédságában. Ez a baljós árnyék rávilágít arra, hogy a mindennapi antiszemita atrocitások felett Brüsszel már rég elveszítette az uralmát.

