Irán csapást mért Katarra és Szaúd-Arábiára, 110 dollár felett az olaj

Katarban a földgáz-termelő Ras Laffan ipari központot érte támadás, ahol "jelentős károk" keletkeztek. Teherán ballisztikus rakétákat lőtt ki Rijád felé, valamint drónokkal próbált megtámadni egy szaúdi gázlétesítményt. A szaúdi külügyminiszter jelezte: fenntartják a jogot, hogy katonailag fellépjenek Iránnal szemben. Az iráni válaszcsapás előzményeként Izrael légitámadást hajtott végre iráni létesítmények ellen a világ legnagyobb földgázmezejénél a Perzsa-öbölben. Az olaj hordónkénti ára csütörtök reggel 113 dollár fölé is emelkedett.