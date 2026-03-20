Orbán Viktor: Egyre több tagállam ismeri el a magyar modellt

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor Brüsszelben, miután az Ukrajna által bevezetett olajblokád alapjaiban írta felül a korábbi uniós megállapodásokat. A miniszterelnök leszögezte: Magyarország jogi helyzete teljesen világos, és amíg nem kapnak garanciákat arra, hogy az olajszállítások zavartalanul folytatódnak, a kormány nem járul hozzá a 90 milliárd eurós ukrán hitelkerethez.