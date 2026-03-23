Orbán Viktor elhárította Brüsszel és Kijev zsarolását

László András: "Határozottan azt mondtuk: szó sem lehet erről. Egyrészt nem fogunk engedni az energiablokádnak és a zsarolásnak, másrészt nem fogunk Zelenszkij zsarolásának, másrészt nem fogunk engedni az uniós tagállamoknak sem és az európai bizottságnak sem. Hiszen az Európai Bizottság most már hetek óta, már több mint egy hónapja falaz Kijevnek. Tehát ez egy brüsszeli, kijevi zsarolás Magyarország ellen. És most, hogy nem jött be természetesen idegesek. Nekünk nem kell idegesnek lenni. Nekünk arra kell koncentrálni, hogy megvédjük a magyar érdekeket. Ezt az európai tanácson, Orbán Viktor miniszterelnök megtette. "