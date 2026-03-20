Orbán Viktor: Magyarországon vadbárányok laknak, nem ijedünk meg a brüsszeli fenyegetéstől

A miniszterelnök élesen kritizálta az Ukrajnának szánt uniós hitelkeretet, amelyet morális és politikai hibának nevezett. Véleménye szerint a tagállamoknak saját költségvetésükből, „tiszta lapokkal” játszva kellene támogatniuk Kijevet, ahelyett, hogy az Európai Unión keresztül hitelt vesznek fel, elfedve saját állampolgáraik elől a költségeket. Orbán emlékeztetett: az EU eredetileg békeprojekt, nem pedig egy harmadik ország háborújának finanszírozására létrehozott szervezet.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország megkerülhető a támogatások folyósításakor, de figyelmeztetett:

a magyar kormánynak számos egyéb eszköze van az ország érdekeinek érvényesítésére.

Kiemelte, hogy az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítás jelentős része Magyarországon halad keresztül, valamint az újabb szankciós csomagokhoz és a következő hétéves költségvetéshez is szükség van a magyar jóváhagyásra.

„Rengeteg kártya van a kezünkben”

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a berlini „oroszlánüvöltés” nem fogja megfélemlíteni a magyarokat.