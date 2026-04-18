Az USA ultimátumot adott Iránnak

A Hormuzi-szoros újbóli lezárásával fenyegetőzött Irán. Az iráni vezetés péntek délután jelentette be, hogy megnyitják az átjárót, az amerikai elnök azonban úgy reagált a fejleményre, hogy az Egyesült Államok mindaddig fenntartja blokádját az iráni kikötők ellen, amíg Teherán nem állapodik meg az Egyesült Államokkal, beleértve a nukleáris programját is.

Az iráni vezetés péntek délután jelentette be, hogy átmeneti időre megnyitja a Hormuzi-szorost. A perzsa ország külügyminisztere közösségi oldalán tette közzé, hogy a tíznapos izraeli-libanoni tűzszünet nyomán Irán minden kereskedelmi hajó számára szabaddá teszi az átjárást a szoroson. Azt pontosították, hogy ez az intézkedés a tűzszünet lejártáig tart.



A bejelentés hatására a kőolaj világpiaci ára 90 dollár alá zuhant hordónként.



A világ vezetői rögtön örömüknek adtak hangot. A francia elnök kijelentette, hogy az amerikai-iráni tűzszünet és a szoros ideiglenes megnyitása is mind a jó irányba történő lépés, azonban ezzel még nem elégszik meg.