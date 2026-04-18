Energiaár-robbanás után jön a gazdasági sokk: meddig bírják az olasz családok?

Milliókat érint Olaszországban az energiaszegénység. Az iráni háború sokkhatásként érte az energiapiacot. A megnövekedett rezsiköltségek miatt egyre nehezebb a hétköznapi megélhetés és számos kiskereskedőt is a bezárásra kényszerít. A Giorgia Meloni vezette kormány támogatásokkal próbálja enyhíteni a megnövekedett terheket, a fogyasztók szerint azonban komolyabb beavatkozásra lenne szükség.

Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása sokkolta az olasz energiapiacot. A legfrissebb felmérések szerint az energiaszegénység mintegy 5,3 millió embert, azaz 2,4 millió családot érint Olaszországban. Ők anyagi nehézségeik miatt képtelenek otthonuk megfelelő fűtésére vagy világítására. A bizonytalan nemzetközi helyzet hatására a földgáz ára 6,3%-kal, az áramé pedig 6,7%-kal emelkedett meg. Az előrejelzések szerint ez a hirtelen drágulás az idei év folyamán összesen 5,4 milliárd euró pluszköltséget ró az olasz háztartásokra, tovább apasztva a családok elkölthető jövedelmét.

Fokozottan nehéz helyzetben vannak az egyéni vállalkozók és kiskereskedők, akiket duplán sújt a válság. Egyrészt otthoni felhasználóként kell kifizetniük a megemelt rezsit, másrészt üzletük vagy műhelyük fenntartása is egyre drágább, ami felemészti a csekély haszonkulcsukat. Az üzemanyagok árainak drasztikus emelkedése miatt a fuvarozás költségei, így az élelmiszerek árai is elszálltak. A fogyasztók egyre óvatosabban költekeznek, egyre kevesebbet vásárolnak. Számos kisvállalkozó látja úgy, hogy a csőd szélére sodródott.